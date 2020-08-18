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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

اختبار إصبع «فجوة الماس» يكشف خطر الإصابة بسرطان الرئة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 09:10 م
سرطان الرئة
سرطان الرئة
وكالات
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يحث الأطباء الناس على إجراء اختبار إصبع "فجوة الماس"، الذي يتضمن وضع أظافرك مقابل بعضها لمعرفة ما إذا كانت هناك مساحة على شكل الماس بينها.

وإذا لم تكن هناك مساحة، فهذه علامة على تعجر الأصابع، وهو عرض شائع لسرطان الرئة.

ويتسم تعجر الأظافر أو الأصابع بتغيرات معينة حول وتحت إصبع القدم وأظافر اليدين، التي تسببها أمراض معينة.

وتميل هذه الحالة إلى الحدوث على مراحل، حيث تصبح قاعدة الظفر ناعمة، ويصبح الجلد بجوار الظفر لامعا، قبل أن تبدأ الأظافر في الانحناء أكثر من المعتاد.

وقد تصبح أطراف الأصابع أكبر نتيجة لذلك أيضا.

ويُعتقد أنه ناتج عن زيادة تدفق الدم إلى منطقة الإصبع، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في الأنسجة الرخوة في أطراف الأصابع، ولكن ليس من الواضح تماما سبب حدوث ذلك.

يأتي ذلك بعد أن شُخّصت إصابة جدة بسرطان الرئة، إثر اكتشاف إصابتها بتعرض الأظافر.

وتجاهلت جين تايلور، أظافرها "القبيحة"، واعتبرت أنها ليست أكثر من سمة محرجة قبل أن تحصل على تشخيص مدمر لها.

والآن، تحث الناس على إجراء اختبار إصبع فجوة الماس، لتشخيص إصابة سرطان الرئة مبكرا.

وعلى الرغم من ذلك، من المهم استبعاد السرطان، لذا تأكد من مراجعة طبيبك في أسرع وقت ممكن لتحديد السبب.

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