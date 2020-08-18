«الأوقاف» توزع 106 أطنان لحوم أضاحى فى 21 محافظة

تستأنف وزارة الأوقاف، يوم الجمعة القادم، توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي للأسبوع الثالث على التوالي بتوزيع 106 أطنان في 21 محافظة، بعد أن انتهت من توزيع 182 طنًا خلال الأسبوعين الماضيين.وقال رئيس القطاع الديني بالأوقاف الشيخ جابر طايع يوسف، اليوم الثلاثاء، أن غرفة عمليات الوزارة تتابع عملية توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفعيلًا للدور المجتمعي لوزارة الأوقاف.وأضاف الشيخ يوسف، أن قطاع المديريات الإقليمية انتهى من وضع خطة الوزارة في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع الثالث على التوالي، اعتبارًا من يوم الجمعة القادم الموافق 21-8-2020م، وحتى الخميس 27-8-2020م.وأشار إلى أنه سيتم توزيع (106) أطنان على 21 محافظة، هي: (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – القليوبية – الغربية – الدقهلية – البحيرة – بني سويف - المنيا – الإسماعيلية - الشرقية - المنوفية – كفرالشيخ – دمياط – بورسعيد – الفيوم – مرسى مطروح – شمال سيناء - البحر الأحمر – جنوب سيناء – الوادي الجديد).وقال رئيس القطاع الديني بالأوقاف إن غرفة العمليات ستستمر في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.