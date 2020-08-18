سقوط صواريخ على مطار بغداد

أفادت وسائل إعلام عراقية، منذ قليل اليوم، بسقوط عدد من الصواريخ على مطار بغداد الدولي، نقلًا عن فضائية "سكاي نيوز".ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل حتى الآن.وأفادت وسائل إعلام عراقية، أمس، بسقوط صاروخي كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي، مؤكدا أن صاروخى كاتيوشا انطلقا من مكانين مختلفين بمنطقة الرضوانية قرب مطار بغداد.