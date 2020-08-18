الأعلى للجامعات يوافق على اللائحة الجديدة لكلية الطفولة المبكرة بمطروح

عُقدت اليوم الثلاثاء، الجلسة الـ23 لكل من مجالس الدراسات العليا والبحوث، شئون الطلاب، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لجامعة مطروح.وأحاط الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح المجلس، علمًا بموافقة الأعلى للجامعات على اللائحة الجديدة لكلية التربية للطفولة المبكرة بنظام الساعات المعتمدة، وكذلك البدء في قبول الطلاب للتعليم العام بـ5 شعب جديدة بكلية التربية، وتشمل شعب "اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، الفلسفة والاجتماع".ووافق مجلس الدراسات العليا على مد فترة التسجيل لطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة حتى يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020.واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتيWeb of Sciene ، Scopus، مؤكدًا سعي الجامعة قدمًا بهدف المساهمة في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.وناقش المجلس تقرير كلية الطب البيطري الخاص بحلقات النقاش المنعقدة أون لاين للكلية، كما تمت الموافقة على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لثلاثة من طلاب الدراسات العليا بالكلية للحصول على درجة الماجستير.