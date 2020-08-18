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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القبض على مدرس لإعطائه دروس خصوصية فى الشرقية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:56 م
الأجهزة الأمنية بالشرقية
الأجهزة الأمنية بالشرقية
ريم محمود
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ألقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، مساء الثلاثاء، القبض على معلم يدعى (ع.د)، حيث تم القبض عليه من داخل منزله، بسبب شكاوى تقدمت ضده من أولياء الأمور لقيامه بإعطاء دروس خصوصية.

وأعرب "أحمد.م"، أحد معلمي الشرقية، عن استيائه من طريقة إلقاء القبض على المعلمين دون الرجوع لوزارة التربية والتعليم أو نقابة المعلمين، لافتًا إلى أن ذلك يوجد فيه إهانة للمعلم.

وأضاف:" الغريب فتح مجموعات تقوية تحت رعاية الدكتورة بثينة كشك، وكيلة وزارة التربية والتعليم وقامت بإشراك خريجي كليات التربية ومعلمون خارج التربية والتعليم فهو دليل ضمني على الاعتراف بهم".

وواصل:" لا بدّ من فتح مجال مجتمعي وتشجيع الشباب، أفضل من البطالة وتحت إشراف الوزارة التي لا تستطيع حتى اليوم أن تقوم بتعيين معلمين، نظرًا للظروف المادية"، مطالبًا بضرورة وجود حلول بديلة".

بدوره، قال هشام مسعود، مدير إدارة بلبيس التعليمية إن وزارة التربية والتعليم لَيس لها دخل في هذا الشأن، لافتًا إلى أن هذه إجراءات خاصة بالضبطية القضائية ويتم القبض بناءً على وجود سناتر ومخالفة التعليميات.

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