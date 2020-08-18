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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مد فترة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر حتى أكتوبر 2023

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:46 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
مصطفى علم الدين
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شدد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كل أجهزة المحافظة والجهات المعنية؛ لدعم تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من الحكومة المصرية والبنك الدولي، وتحقيق أهداف البرنامج في الوصول للتنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أهمية البرنامج في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي سوهاج.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وعرض نتائج بعثة البنك الدولي "يوليو 2020"، بحضور الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج للتخطيط والتنمية، واللواء عصام الليثي السكرتير العام للمحافظة، ومدحت القاضي السكرتير العام المساعد، وأعضاء مكتب تنسيق البرنامج، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن الأحياء، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بالديوان العام.

وأشار المحافظ، إلى تطبيق اللامركزية في تنفيذ البرنامج، ومنح جميع الصلاحيات لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ البرنامج وفقا لاحتياجات كل مركز، لافتا إلى تكريم رئيس المركز الأكثر فاعلية في تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن برنامج التنمية المحلية خلال الفترة القادمة.

وناقش الاجتماع سبل تفعيل تطوير الإطار المؤسسي للبرنامج، والتحضير لتقييم الأداء السنوي الخامس وتقييم مراجع الجودة الفنية، بالإضافة إلى دور المراكز في تنفيذ فعاليات البرنامج، وموقف تنفيذ خطة بناء القدرات والدعم الفني، وعرض موقف التكتلات الإقتصادية والتي تشمل 5 تكتلات بمحافظة سوهاج من المستهدف تنميتها وتطويرها خلال الفترة القادمة ومن أهمها تكتل صناعة الأثاث بطهطا، وتكتل صناعة التللي بجزيرة شندويل، فضلا عن مناقشة خطة الحد من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأعلن الدكتور هشام الهلباوي، خلال الاجتماع، عن مد فترة تنفيذ برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر ليستمر حتى أكتوبر 2023، مشيرا إلى زيادة نطاق استثمارات البرنامج حيث تم إدراج قطاعي الصحة والتعليم ضمن مجالات الاستثمار التي يمكن للبرنامج الصرف عليها، لافتا إلى تخصيص مبلغ 3.6 مليار جنيه للصرف على المناطق الصناعية بسوهاج وتطويرها خلال عامين، والعمل على إتاحة خدمات الاستثمار والمناطق الصناعية بالمراكز التكنولوجية تيسيرا على المستثمرين.
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي

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