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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن تسجل 40 إصابة بكورونا منها 30 محلية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:38 م
الأردن إصابة بكورونا
الأردن إصابة بكورونا
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، منها 30 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1438.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن الإصابات الجديدة قد جاءت كما يلي: 24 حالة في محافظة العاصمة جميعها مخالطة لمصابين سابقين، غالبيّتهم يعملون في أحد المصانع الذي تمّ إغلاقه منذ بدء ظهور الحالات فيه، و3 حالات من لواء الرمثا، جميعها مخالطة لمصابين سابقين، وحالتان من محافظة الزرقاء مخالطتان لمصابين سابقين، وحالة لعامل يعمل في مركز حدود العمري.

كما سجلت 10 حالات خارجيّة، منها 7 حالات لقادمين من الخارج، (5 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من أوكرانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

أشار الموجز إلى تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، إضافة إلى إجراء 6989 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 705920 فحصًا.

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