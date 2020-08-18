صورة وتعليق.. العذراء في مصر من القرن الـ19

تعتبر أيقونة السيدة العذراء أثناء رحلتها لأرض مصر من أشهر صورها الأثرية، وهي الآن بكنيسة القديسان سيرجسوباخوس الشهيرة باسم كنيسة (أبوسرجة) بمصر القديمة، ويرجع تاريخها للقرن التاسع عشر.وتظهر في هذه الأيقونة العائلة المقدسة والقابلة سالومي التي ظهرت من خلفها ومريم العذراء ترتدي تاجًا وتجلس على ظهر حمار أبيض وتحمل الطفل يسوع، بالإضافة إلى ذلك تظهر ثلاث نجوم على ملابس القديسة مريم، ويشير هذا إلى العذرية قبل وبعد ولادة يسوع.كما أن الرجل العجوز ذا اللحية هو القديس يوسف، بينما نرى القابلة سالومي تقف بين السيدة العذراء والقديس يوسف.وتمت كتابة أسمائهم باللغة العربية في أعلى الأيقونة، وإلى اليمين يوجد مبنى به ثلاث نخلات تشير إلى مصر.