وكيل «النواب»: المجلس أنجز قوانين لم تجرؤ البرلمانات السابقة على إقرارها

قال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن المجلس أنجز العديد من القوانين التي لم تجرؤ البرلمانات السابقة على إقرارها، مشيرا إلى أن غدا الأربعاء قد لا يكون اليوم الأخير لانعقاد مجلس النواب، نظرا لوجود جدول أعمال كبير أمامه.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك قانون الإدارة المحلية تم دراسته داخل لجنة الإدارة المحلية وأرسل إلى الجلسة العامة وتم الاعتراض عليه من كافة القوى السياسية وجرى إعادته مرة أخرى للجنة الإدارة المحلية لدراسته.ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة تم إدراجه في الجلسة العامة وجرى الاعتراض عليه، وقانون الأحوال الشخصية من ضمن القوانين التي بها مشاكل كثيرة، وكان من الضروري وضع معايير محددة للحفاظ على منتج للطفل ويكون القانون له رؤية محددة لحل مشاكل الأحوال الشخصية.وأردف: "نحاول الوصول إلى قانون متوازن للأحوال الشخصية من أجل الحفاظ على قيم المجتمع والترابط الأسري".