أزمة الـ25% تهدد العرض الخاص لفيلم «توأم روحى»

كشفت مصادر قريبة من الجهة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "توأم روحي" بطولة الفنان حسن الرداد وإنتاج أحمد السبكي، عن وجود أزمة بين الجهة المنتجة وإدارة سينما مول العرب، وذلك بسبب نسبة الـ25% التي قررها مجلس الوزراء بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، أن السينما ألزمت المنتج أحمد السبكي بأن ينبه على الصحفيين والإعلاميين بأن يلتزموا بالإجراءات الوقائية أثناء حضورهم العرض الخاص للفيلم الذي يقام غدا الأربعاء داخل السينما مثل الالتزام بالكمامة وقلة الحضور.وكشفت المصادر، أنه سوف يتم فتح القاعة الكبيرة بالسينما لإقامة العرض الخاص بالفيلم الذي يشارك في بطولته بجانب حسن الرداد الفنانات عائشة بن أحمد وأمينة خليل وغيرهم، ومن إخراج عثمان أبولبن.