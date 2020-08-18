المبادرة البرلمانية العربية تحذر من إنشاء تركيا قاعدة بحرية في مصراتة

استنكر الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية جمال بوحسن الاتفاق التركي القطري بإنشاء قاعدة بحرية في ميناء مصراتة بليبيا.وقال الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، في بيان إن الاتفاق باطل وغير شرعي، وهو احتلال أجنبي لأراضي عربية بتمويل عربي وبموافقة ومباركة من حكومة غير شرعية.وأكد جمال بوحسن أن هذا الاتفاق انتهاك فاضح وصريح لجميع الأعراف والمواثيق الدولية وهو احتلال غاشم يتطلب تظافر الجهود العربية لوقف الانتهاكات التركية السافرة، كما أن هذا الاحتلال الأجنبي للأراضي الليبية يتطلب تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي.وأكد الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية أن الأطماع التركية والخيانة القطرية باتت تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي العربي وعلى الأمة العربية أن تتكاتف للوقوف في وجه التمدد التركي داخل الأراضي العربية.وناشد بوحسن الشعب الليبي بضرورة نبذ الخلافات فيما بينهم والوقوف صفًا واحدًا أمام هذا السرطان الذي يسري داخل الجسد الليبي.وأكد أمين المبادرة البرلمانية العربية أن القاعدة التركية في ميناء مصراتة ستكون عارا في جبين الأمة العربية والشعب الليبي إذا تم تدشينها، كما أن النظام القطري سيتحمل وزر أعماله الخبيثة وغير المسؤولة وأن الشعوب العربية والأجيال العربية القادمة سَتلعن النظام القطري على أفعاله وجرائمه المشينة في حق الشعوب العربية.