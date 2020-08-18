مؤلفة «توأم روحى» تعلن انطلاق عرض الفيلم بالسينمات

أعلنت المؤلفة أماني التونسي، انطلاق عرض فيلمها الجديد "توأم روحي"، اليوم الثلاثاء، بدور العرض السينمائية.وكتبت "التونسي" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الفيلم النهاردة في السينمات من حفلة الساعة 6".الفيلم يدور في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذي تم عرضه في موسم شم النسيم عام 2018 وشارك في بطولته هنا الزاهد وماجد المصري وبيومي فؤاد وحسن حسني ومحمد لطفي وسامية الطرابلسي، من تأليف هشام ماجد وشيكو.