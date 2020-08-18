كيف استقبل الشارع اللبناني الحكم في قضية اغتيال الحريري؟

قال سمير عطا الله الكاتب الصحفي اللبناني، إن أهم شيء في الحكم في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، هو تقبل آل الحريري للحكم، واعتبروه عادلا وسوف يؤدي للقصاص.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك اعتراضات سياسية، واعتبار أن الحكم فيه نوع من السخرية فبعد إنفاق مليار دولار و15 سنة محاكمات تفضي إلى مذنب واحد، لكن من جهة أخرى سيوفر على لبنان المتاعب والمشاكل والناس ستقبل بما حصل.ولفت إلى أن الشارع اللبناني استقبل الحكم في قضية اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الراحل بشكوك، وهناك شارع حزب الله الذي اعتبره انتصارا له، وشارع الحريري يقبل بما يقبل به سعد الحريري، وشارع ثالث يشكك بالحكم، لأن هذه العملية لا يمكن أن ينفذها متهم واحد، لكن في كل الأحوال الشارع اللبناني سيتقبل أي شيء بعد انفجار مرفأ لبنان.وأكد أن الحكم في القضية سيسهل من تشكيل الحكومة الجديدة وأن الحل الأفضل هو تولي سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة.