تخفيض قيمة التصالح على مخالفات البناء 40% بكفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، تعديل قرار المحافظة السابق رقم 18739 لسنة 2019م والذى تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 267 بشأن تحديد مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء بقطاعات المحافظة.وقرر المحافظ تخفيض القيمة بنسبة تتراوح من 25% إلى 40% وخاصة للقرى والتوابع والعزب وذلك تحقيقًا لصالح المواطنين، مع العلم أن سداد قيمة جدية التصالح بواقع 25% من إجمالي قيمة التصالح في المخالفات هي مجرد قيمة تقديرية مبدئية تعبر عن جدية المواطن في طلب التصالح، وسيتم احتسابها بعد قرار التخفيض سواء تم سدادها قبل تعديل القرار أو بعده.يذكر أن باقي قيمة التصالح في مخالفات البناء سيتم سدادها بالتقسيط على 3 سنوات بدون فوائد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة.