العراق يسجل 4576 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية تسجيل 4576 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم، فيما وصلت حالات الشفاء إلى 2895 حالة في البلاد.وذكرت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - أنه تم فحص 20772 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق هذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 1325103 نماذج.وأضافت أن عدد الوفيات الجديدة بالفيروس تقدر بـ82 حالة؛ ليصل بذلك عدد الإصابات إلى 184 ألفًا و709 حالات، وإجمالي عدد الوفيات إلى 6036 حالة.