رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فادي عاكوم: إدانة حزب الله في مقتل الحريري تضعفه كثيرا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:34 م
فادي عاكوم
فادي عاكوم
آية حسني
طباعة
قال المحلل السياسي اللبناني والكاتب الصحفي فادي عاكوم، إنه أخيرا تم الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بعد 15 عاما من الحادث، وبعد 10 أعوام من تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في الحادث، معتبرا أن الحكم الصادر كان مفاجئا للجميع حيث تم تبرئة ثلاثة من المتهمين من أصل أربعة وتم إدانة الرابع وهو سليم عياش، بقيامه بالتحريض والإعداد لقتل الحريري.

أكد عاكوم في تصريحات لـ"الدستور"، أن حكم المحكمة الدولية سيكون له انعكاسات عديدة على الداخل اللبناني، قائلا: "أولا هل سيعترف حزب الله بالحكم وهو كان أعلن منذ تشكيل المحكمة بأنه لا يعترف بها على الإطلاق، وأنه غير معني بقرارتها، وهل ستقوم الدولة اللبنانية بأي إجراء إذا ما لم يتبين أين يختبئ سليم عياش".

وأشار الصحفي اللبناني، إلى أن هذه الأمور ستشغل الشارع اللبناني، مضيفا: "كون سليم عياش ينتمي لحزب الله فهل سيقبل سعد الحريري الذي يطرح اسمه بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة مشاركة مع حزب الله في الحكومة، وأكدت المحكمة تورط أحد العناصر بقتل والده".

كما بين أن المحكمة أخدت في حكمها شقين من الأدلة، وهما الأدلة المادية والأدلة السياسية، بمعنى من كان سيستفيد من مقتل الحريري، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت أن حزب الله وسوريا أو بعض رجال النظام السوري من الحرس القديم هم المستفيدون من جريمة القتل، وحددت غازي كنعان الذي قيل إنه انتحر في مكتبه بينما تشير الأدلة إلى أنه تم تصفيته.

وأردف عاكوم: إدانة حزب الله بالتورط في اغتيال "الحريري" سيضعفه سياسيا بعض الشيء إن لم نقل كثيرا.

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الدفاع

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

إعلان نتيجة «انتخابات الشيوخ» من ماسبيرو غدًا

الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

«علمني ما اتنازلش عن الفن».. اعترافات سعاد حسني عن صلاح جاهين

«قمع حريتها وفشلت في أفلامه».. أسرار الزواج الأول لـ سعاد حسني

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

السعودية تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس عن بُعد من بلدانهم بسبب كورونا

باحثون: ذوبان الجليد في المحيط الشمالي يحدث أسرع مما كان متوقعا

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
المزيد

الثقافة

إيناس عبدالخالق تتولى الإشراف الفنى على أمانة مجلس أكاديمية الفنون

محمد الصاوى: الشباب الأكثر تفاعلًا فى ملتقى «الساقية» للكتاب

في ذكري ميلاده.. ماذا قال أنيس منصور عن زوجات الأدباء؟

فرقة شادي مؤنس تحيي أحدث حفلاتها بقصر «المانسترلي».. الأحد