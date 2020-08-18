فادي عاكوم: إدانة حزب الله في مقتل الحريري تضعفه كثيرا

قال المحلل السياسي اللبناني والكاتب الصحفي فادي عاكوم، إنه أخيرا تم الحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بعد 15 عاما من الحادث، وبعد 10 أعوام من تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في الحادث، معتبرا أن الحكم الصادر كان مفاجئا للجميع حيث تم تبرئة ثلاثة من المتهمين من أصل أربعة وتم إدانة الرابع وهو سليم عياش، بقيامه بالتحريض والإعداد لقتل الحريري.أكد عاكوم في تصريحات لـ"الدستور"، أن حكم المحكمة الدولية سيكون له انعكاسات عديدة على الداخل اللبناني، قائلا: "أولا هل سيعترف حزب الله بالحكم وهو كان أعلن منذ تشكيل المحكمة بأنه لا يعترف بها على الإطلاق، وأنه غير معني بقرارتها، وهل ستقوم الدولة اللبنانية بأي إجراء إذا ما لم يتبين أين يختبئ سليم عياش".وأشار الصحفي اللبناني، إلى أن هذه الأمور ستشغل الشارع اللبناني، مضيفا: "كون سليم عياش ينتمي لحزب الله فهل سيقبل سعد الحريري الذي يطرح اسمه بقوة لرئاسة الحكومة المقبلة مشاركة مع حزب الله في الحكومة، وأكدت المحكمة تورط أحد العناصر بقتل والده".كما بين أن المحكمة أخدت في حكمها شقين من الأدلة، وهما الأدلة المادية والأدلة السياسية، بمعنى من كان سيستفيد من مقتل الحريري، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت أن حزب الله وسوريا أو بعض رجال النظام السوري من الحرس القديم هم المستفيدون من جريمة القتل، وحددت غازي كنعان الذي قيل إنه انتحر في مكتبه بينما تشير الأدلة إلى أنه تم تصفيته.وأردف عاكوم: إدانة حزب الله بالتورط في اغتيال "الحريري" سيضعفه سياسيا بعض الشيء إن لم نقل كثيرا.