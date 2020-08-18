«صاحب عربة التين»: «رئيس الزمالك مكلمنيش»

نفى «عزت الزاهلي» بائع التين الشوكي الذي تعرض للإهانة من موظفة حي بالتجمع الخامس، ما تداوله رواد صفحات التواصل الاجتماعي، عن لقائه برئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.وقال «الزاهلي» في تصريحات لـ«الدستور»: «لم يتواصل معي أحد حتى الآن.. البركة في الصحفيين».وأكد أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر حسابه على تويتر أن المستشار مرتضى منصور سيلبي نداء بائع التين الذي أبدى رغبته في العمل داخل قلعة ميت عقبة.وناشد بائع التين الشوكي المستشار مرتضى منصور توظيفه في النادي أو توفير كشك له.