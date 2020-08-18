«الرى»: استمرار مفاوضات سد النهضة حتى 28 أغسطس





وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه بناء على مُخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020، وتوصيات الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى من الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا) الذى عُقد يوم 16 اغسطس الماضى، عُقد اليوم الثلاثاء اجتماعا بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقى، استكمالاً لأعمال المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.





وأضاف البيان، أن الوزراء تباحثوا حول النواحى الإجرائية لمسار المفاوضات الحالى حتى 28 أغسطس 2020، وتبادلن الدول الثلاث مقترحاتها بخصوص اتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة.

أعلنت وزارة الرى والموارد المائية نتائج جولة المفاوضات التى عقدت اليوم حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الإفريقى.