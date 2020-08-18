إليسا عن حكم اغتيال رفيق الحريرى:«العدالة كرتون والحرية كذبة»

علقت الفنانة اللبنانية إليسا، على حكم المحكمة في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".وقالت في تغريدتها: "طيب، جبران التويني، سمير قصير، بيار الجميل، وليد عيدو، وسام الحسن وغيرن وغيرن مين قتلن؟! اوعى حدا يقلي ما في تسوية أمريكية إيرانية سورية فرنسية إسرائيلية عالمية عم تركب على أشلاء اللي راحوا".وأضافت: "العدالة كرتون.. الحرية كذبة.. فيروز - مسرحية لولو".وأصدرت محكمة لاهاي الخاصة حكمها النهائي في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، لتدين قياديا بحزب الله وتبرئ 3 آخرين، في ملف طالما كان سببًا في انقسامات حادة عاني منها اللبنانيون ولا يزالون.وتزامن الحكم في قضية اغتيال الحريري في وقت تعاني فيه بيروت من أزمة سياسية كبري، وفراغ في السلطة في أعقاب تفجير مرفأ بيروت، الذي لا تزال أسبابه قيد التحقيق بعدما خلف وراءه ما يقرب من 7 آلاف قتيل ومصاب.