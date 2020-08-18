«ملتقى الصداقة» يتحدى كورونا ويبث فعالياته رقميًا

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الدورة الحادية والأربعون لملتقى الصداقة بين الشعوب في مدينة ريميني الإيطالية، لتكون أول فعالية ثقافية كبرى تتحدى الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا، حيث ستبث كل فعاليات الملتقى على المنصات الرقمية، كما سيعقد عدد منها بحضور الجمهور.وستبث الندوات في أكثر من 100 ميدان حول العالم، فإلى جانب إيطاليا، ستعرض فعاليات اللقاء في ميادين أكثر من 25 دولة في خمس قارات.كعادة "لقاء ريميني" يختار القائمون عليه كل عام عبارة فلسفية أو بيتا من الشعر لتكون عنوان المؤتمر ومحور كل فعالياته الفكرية والفنية، وقد اختاروا هذا العام هذه العبارة "إذا افتقرنا إلى الدهشة أصابنا الصمم أمام الأسمى" للفيلسوف الأمريكي إبراهام هيرشيل.ويقول برنارد شولتز رئيس اللقاء: "أثناء الإغلاق الكامل اتخذنا القرار بتنظيم الملتقى بالرغم من القيود الشديدة التي فرضتها الأزمة الصحية، لأننا نؤمن بأن إقامة هذا الحدث، عقب المرحلة العصيبة للجائحة، يمثل فرصة كبيرة لنتشارك في طرح الأسئلة والبحث عن إجابات، حول معنى الحياة ومعنى المعاناة، حول المخاوف المتعلقة بالتربية والتعليم والعمل".وأضاف شولتز: "في البداية بدا عنوان الملتقى غير منسجم مع الواقع في هذه اللحظة الاستثنائية التي يمر بها العالم، ولكن تطورات الأحداث أثبتت أنه كان تنبؤيا، فالكثير من التجارب التي عشناها خلال هذه الشهور القاسية أكدت أن الدهشة معجزة الحياة اليومية تعمق وعينا بذواتنا، وتشحذ قدرتنا الإبداعية، وتضع حدا لميلنا إلى الكآبة والاستسلام لإيقاع حياة تخلو من الرغبة والبحث عن المعنى".يشارك في الملتقى هذا العام نخبة من رجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والفنون، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الأوروبيين، حيث يشارك على سبيل المثال لا الحصر: ماريو دراجي، الرئيس السابق للبنك الأوروبي المركزي، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الإيطالية السابق سابينا كاسيسي، والحالي مارتا كارتبيا، إلى جانب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير الصحة روبيرتو سبيرانزا، والمفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتلوني.ويشارك من العالم العربي الدكتور محمد يونس الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2006، كما يشارك رئيس مجلس الأساقفة إرميتى ريكالكاتي، إلى جانب عدد كبير من المثقفين وقادة الرأي العام العالمي ويتناولون بالنقاش قضايا الرعاية الصحية والتنمية المستدامة وتحديات الجائحة ومستقبل الديمقراطية والتضامن الدولي، والتعليم والفنون والأدب من خلال شهادات تأتي من مختلف أنحاء العالم.كما يقدم الملتقى العروض الفنية ومعارض الصور على المنصة الرقمية المتاحة على موقع الملتقى.