موقف «المهن التمثيلية» من مشاركة مجدى شطة فى «11 شارع النخيل»

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن رأيه في مشاركة مطرب المهرجانات مجدي شطة ضمن أحداث المسلسل الجديد "11 شارع النخيل"، حيث أكد أن النقابة ليس لديها أي مانع كونه يقدم فقرة غنائية في المسلسل، موضحا لـ"الدستور" أن نقابة المهن الموسيقية هي التي وجب عليها الرد في هذا الموضوع.وكان "الدستور" علم أن مجدي شطة يشارك في أحد مشاهد العمل، حيث يقدم فقرة غنائية بداخل أحد الملاهي الليلية، وذلك على هامش إحدى حلقات المسلسل.المسلسل من بطولة إيمي إسلام، دينا عبدالله، أسامة عبدالله، أحمد بسيم، لميس البشوتي، أحمد سمير عامر، بوسي إسلام، عبير منير، نانيتا اللبنانية، يسرا المسعودي، وإخراج أيمن خطاب وتأليف نهاد وحيد.