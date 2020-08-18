إطلاق اسم الشهيد اللواء محمد السواركة على ميدان الشيخ زويد بشمال سيناء

قررت محافظة شمال سيناء، إطلاق اسم الشهيد اللواء محمد سلمى السواركة على ميدان الشيخ زويد، وذلك تقديرا لدوره البطولي وتضحياته من أجل الوطن.وقام مجلس مدينة الشيخ زويد بوضع لافتة على الميدان تحمل اسم الشهيد، وسط ترحيب كبير من المواطنين.يذكر أن اللواء محمد سلمى السواركة من قبيلة السواركة بسيناء ومن أبناء مركز الشيخ زويد بشمال سيناء، وقد ولد في 15 يوليو 1962 والتحق بكلية الشرطة عام 1980 وتخرج منها عام 1984، وعمل في محافظة قنا لمدة عام وعاد بعده إلى شمال سيناء ليعمل فيها حتى استشهاده في 25 يوليو 2014.