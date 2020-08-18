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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محطة توليد الكهرباء في غزة تتوقف عن العمل بسبب الوقود (فيديو)

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:52 م
محطة توليد الكهرباء
محطة توليد الكهرباء في غزة
رباب الأهواني
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أذاعت فضائية "يورونيوز عربية" لقطات تظهر إعلان شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة الفلسطيني عن توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، إثر وقف إسرائيل إمدادات الوقود ضمن العقوبات التي فرضتها على غزة، وهو ما يهدد سكان مناطق واسعة في القطاع بالعيش في الظلام حتى انتهاء تلك المشكلة.

وفرضت إسرائيل سلسلة من العقوبات على قطاع غزة المحاصر مع استمرار التصعيد مع حركة حماس منذ نحو أسبوع.

وتمثلت العقوبات المفروضة في إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع وإغلاق البحر أمام الصيادين بالإضافة إلى وقف إمدادات الوقود.

وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية قطاع غزة بنحو 120 ميجاواط من الكهرباء فيما تستخدم إمدادات الوقود القادمة من إسرائيل عبر معبر كرم أبو سالم لتشغيل محطة توليد الكهرباء التي تنتج 63 ميجاواط من الكهرباء للقطاع.

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