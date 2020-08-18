نتنياهو: إسرائيل ستبذل كل جهدها لجعل السلام مع السودان ممكنًا

رحب بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، بالتصريحات السودانية، وقال إن إسرائيل والسودان وكل المنطقة ستستفيد من السلام بين البلدين.جاء ذلك خلال تصريحات صحفية عاجلة له، اليوم الثلاثاء، وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن إسرائيل ستبذل كل جهدها لجعل السلام مع السودان ممكنًا.