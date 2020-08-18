«شعبة الجلود» تطالب بلقاء عاجل مع وزيرة التجارة والصناعة

طالب محمد مهران، رئيس شعبة الجلود بالغرف التجارية بعقد لقاء مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع من أجل عرض تلك المشكلات، وكذلك بعض المقترحات من الشعبة في مقدمتها إيقاف العمل بالقرار 304 لسنة 2016 لمدة 6 أشهر والسماح بتصدير الجلود في مرحلة الوايت بلو؛ للمساعدة في تخطي تلك الأزمة وعدم إهدار الجلد الخام.أشار إلى أنه تم إرسال مذكرة اليوم من المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة القاهرة إلى وزيرة التجارة من أجل عرض مشاكل القطاع.تضمنت المذكرة، والتي حصل «الدستور» على نسخة منها، مناقشة الشعبة في اجتماعها الأخير الكساد في قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية والأزمة العالمية للجلود التي كان من نتيجتها على سبيل المثال عمل البرازيل مدافن صحية للجلود، كما قامت الأرجنتين بعرض الجلد الخام بسعر 4 دولارات للقطعة وهي تكلفة الحفظ "الملح"، وذلك بسبب الكساد العالمي وعدم الإقبال على الشراء.أوضحت أنه تم تحذير الشعبة من مشكلة التخلص من جلود الأضاحي في الشوارع بسبب عدم الإقبال على شراء الجلود وتأثيره السلبي على الصحة والبيئة، وهو ما حدث خلال العامين الماضيين.