«شعبة المخابز» تكشف حجم إنتاج الخبز بعد تقليل وزن الرغيف

قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المخابز بدأت تنفيذ قرارات وزارة التموين، مشيرا إلى أن جميع المخابز انتظمت في أداء عملها.وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc": "المواطن لم يتأثر لا من قريب ولا من بعيد، فعدد الأرغفة ثابت والسعر ثابت".وكشف أنه يتم إنتاج ما بين 270 مليون رغيف و275 مليون رغيف يوميا، مؤكدا انتظام صرف الخبز.وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز وبعد إجراء تجارب عديدة، إعادة احتساب معدل إنتاجية چوال الدقيق الواحد لينتج كميات أكثر من الخبز.وأوضحت التموين، في بيان صادر، أمس الثلاثاء، أنه بناء على القرار سيرتفع معدل إنتاج جوال الدقيق إلى (1450 رغيفا) بدلًا من (1250 رغيفا) فى الچوال.