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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شاهيناز تخوض أولى تجاربها في تقديم البرامج بـ«حياتك بالألوان»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:08 م
المطربة شاهيناز
المطربة شاهيناز
حسين الجندي
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تخوض المطربة شاهيناز تجربة مجال تقديم البرامج لأول مرة من خلال برنامج يذاع حاليا كل يوم سبت على قناة الحدث مع المذيعة بسنت الباجوري ويحمل اسم "حياتك بالألوان" ويهتم بكل ماهو جديد في مجال الديكورات والدهانات والبيت العصري، كما يهتم أيضا بأخبار الفاشون والمرأة.

وقالت المطربة شاهيناز، في بيان لها، إن هناك ردود أفعال قوية عقب طرح أولى حلقات البرنامج يوم السبت الماضي، مشيرة إلى أن الحلقات المقبلة ستحمل عددا من المفاجآت.

وطرحت المطربة شاهيناز مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "كنت حلفت"من ألبومها الجديد "حياتي أحلى" على عدد من المنصات الإلكترونية وعلى اليوتيوب، وهي من كلمات مصطفى الريدي وألحان وتوزيع آدم حسين.

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