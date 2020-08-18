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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيرادات أفلام الـ«بوكس أوفيس» في هوليوود

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:46 م
أفلام الـ«بوكس أوفيس
أفلام الـ«بوكس أوفيس
محمد مجدي
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شهدت قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الصيف، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات، وذلك عقب العودة مرة أخرى للجمهور بعد فترة إغلاق دامت لخمسة شهور بسبب فيروس كورونا.

ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ«بوكس أوفيس» على مستوى العالم، والتي شهدت إيرادات منخفضة للغاية في الفترة من 14 أغسطس إلى 17 أغسطس الجاري.

احتل فيلم الأنيميشن «The SpongeBob Movie: Sponge on the Run» المركز الأول بتحقيقه 900 ألف دولار أمريكي خلال الفترة الحالية، وهو من بطولة توم كيني وكارولين لورانس وجيل تالي ورودجر بامباس.

وحصد فيلم «Unhinged» المركز الثاني بتحقيقه أكثر من 600 ألف دولار أمريكي، وهو من بطولة روسيل كرو وكارين بيسترويس وجيمي سيمبوسن.

وجاء في المركز الثالث فيلم «The Tax Collector» وحقق إيرادات وصلت إلى أكثر من 200 ألف دولار أمريكي فقط، وهو من بطولة بوبي سوتو وسيسنيا كارمونا وشيا لبيوف وسلي سلوان.

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