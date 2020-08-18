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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المهن الموسيقية»: لفت نظر لـ أحمد سعد بسبب «شاكوش»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:39 م
أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد عارف
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قررت هيئة مكتب نقابة المهن الموسيقية في اجتماعها اليوم الثلاثاء، توجيه لفت نظر إلى الفنان أحمد سعد بسبب طرحه أغنية بالاشتراك مع حسن شاكوش وهو غير مصرح له بالعمل وذلك بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل بالنقابة.

واكتف هيئة المكتب بذلك بناء على توجيهات الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد تلقيه اعتذارا من الفنان أحمد سعد بعد تفهمه الأمر، مؤكدا التزامه بالقانون واللوائح وعدم مخالفتها، مشيرا إلى أن أحمد سعد فنان كبير ولم يصبه التوفيق هذه المرة في الاختيار.

وأكد هيئة المكتب بنقابة المهن الموسيقية، استمراره في الدفاع عن حقوق الجمعية العمومية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد أى شخص أو كيان أو جهة تخالف القانون والنظام العام والقواعد المعمول بها داخل العمل النقابي.

كان مجلس نقابة المهن الموسيقية، قرر إحالة المطرب أحمد سعد للتحقيق، لطرحه أغنية مع «شاكوش» غير المصرح له بالعمل من النقابة، وأيضا قرر المجلس مخاطبة كل شركات الإنتاج الفني المرئي والمسموع بضرورة عدم التعامل مع غير المصرح لهم بمزاولة المهنة.


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