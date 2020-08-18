رئيس الموساد يبحث في الإمارات التعاون في مجالات أمنية

يجري يوسي كوهين، رئيس الموساد الإسرائيلي، زيارة إلى الإمارات، اليوم الثلاثاء، حيث التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، وناقشا "آفاق التعاون في المجالات الأمنية"، بعد أقل من اسبوع على الاعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات.وهذه أول زيارة معلنة لمسئول إسرائيلي إلى الإمارات منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق الخميس الماضي، وسيجري التوقيع على بنود الاتفاق في البيت الابيض خلال 3 أسابيع.وأصبحت الإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية تطبّع العلاقات مع إسرائيل، في اتفاق تاريخي يثير احتمال إبرام اتفاقات مماثلة مع دول عربية أخرى.وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، إن المسئولين ناقشا آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتطرقا كذلك إلى سبل دعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية.كما تبادلا "وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".وبموجب الاتفاق، علّقت إسرائيل عمليات ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، ولعب "كوهين" دورا رئيسيا في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي ولد بعد سنوات من التقارب من بوابة الرياضة والثقافة وغيرها.وخلال اللقاء الثلاثاء، أشاد الشيخ طحنون بالجهود المبذولة من السيد يوسي كوهين، والتي أسهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.