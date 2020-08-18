أسقف شبرا: «الميديا» تظهر الإكليروس ما بين بطولة زائفة وانحطاط

قال الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، أن المشكلة حاليًا في أن "الميديا" تؤرجح الإكليروس ما بين البطولة الزائفة والانحطاط منقطع النظير، وصار الشعب القبطي محصورا في فانتازيا الوهم في نقيضين؛ ولا يستطيع الخروج للواقع الإنساني، واستيعاب خلاص الارتقاء والنمو نحو الكمال المسيحي الحق.وأضاف أسقف شبرا الشمالية عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، "لذلك فإنه على خدام الحق مسئولية حقًا ثقيلة؛ في أن يُعيدوا المجد للمسيح، وأن يضبطوا عدسات كاميراتهم على أعماله المباركة؛ وأخلاقه التي بلا أدنى شائبة، مع وضع الخلفية الباهتة له من رسل وآباء وخدام وقديسين؛ وربط تجلي هذه السحابة به؛ وما ينسب من غيمتها بضعفهم الإنساني حينئذٍ تستقيم الأمور بلا عرج".