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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
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عالم

الأمم المتحدة تمنح أجهزة حاسب آلى لـ«التربية والتعليم» لدعم اللاجئين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:00 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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منحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بمصر في أجهزة حاسب آلي إلى وزارة التربية والتعليم، لدعم الوزارة في خطتها للتوسع في استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية بالمدارس الحكومية.

وأوضحت المفوضية- في بيان اليوم الثلاثاء- أن التبرع يأتي في إطار التعاون المثمر بين المفوضية ووزارة التربية والتعليم المصرية لدعم الدور الحيوي الذي تقوم به الحكومة في تلبية احتياجات اللاجئين المقيمين في مصر، حيث يتم منح أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء من سوريا والسودان وجنوب السودان واليمن حق الالتحاق بالتعليم الحكومي على حد سواء مع الأطفال المصريين.

وتعمل المفوضية بكل جهدها على تقديم الدعم اللازم لتطوير المدارس الحكومية المستضيفة للاجئين في مصر، حيث وقعت المفوضية اتفاقية مع هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في عام 2014 و2015، لتعزيز القدرة الاستيعابية للمدارس التي يوجد بها لاجئون والحد من كثافة الفصول، وبموجب هذه الاتفاقية فقد تم تجديد وصيانة وإتمام أعمال إنشاء في عدد من المدارس في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ودمياط والشرقية والقليوبية.

كما تعاونت المفوضية مع وزارة التربية والتعليم في الفترة من 2017 و2019، في تقديم تدريبات مختلفة إلى 361 معلمًا و240 إخصائيا اجتماعيا و500 من مسئولي شئون الطلاب، وساهمت المفوضية من قبل في تطوير معامل بعض المدارس الحكومية وتجهيزها بأجهزة حاسب آلي والبرمجيات المطلوبة، فضلًا عن طباعة وتوزيع المفوضية لـ1.8 مليون كتاب مدرسي للمراحل الثلاث الأولى لطلبة المدارس الابتدائية الحكومية، بهدف تعزيز قدرات الصغار على القراءة والكتابة والحساب.

وتعاونت المفوضية أيضا مع الوزارة بتزويد 57 مدرسة إعدادية حكومية بـ720 من الفصول الذكية، التي تم إقرارها كأحد الحلول المبتكرة لأزمة الكثافة الطلابية بالمدارس الحكومية، مما ساعد في تدعيم خطة الوزارة للتحول إلى التعليم الرقمي.

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