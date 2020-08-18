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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إليسا تنفصل عن «روتانا» رسميًا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:04 م
اليسا
اليسا
محمد مجدي
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طرحت النجمة اللبنانية إليسا أحدث ألبوماتها الغنائية "صاحبة رأي"، وذلك منذ حوالي أسبوعين تقريبًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ثم طرحت بعدها بأيام قليلة الـ"سي دي" الخاص بالألبوم في الأسواق المختلفة.

وأرسلت إليسا، رسالة لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات والخاصة بإنتاج الألبوم أكدت خلالها أنها انفصلت بشكل كامل عن الشركة معبرة عن حزنها الشديد لهذا القرار.

وكتبت إليسا في رسالتها للشركة ولجمهورها: "لقد أصدرت الألبوم في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان ولا سيما بعد انفجار المرفأ، وذلك رغبةً مني في استثمار العمل لنشر الأمل".

وأضافت: "أردت أن أثبت للعالم أن لبنان مصدر للسعادة والسلام في العالم، وأنا أشكر كل فريق العمل الذين عملت معهم في روتانا خلال السنوات الماضية، وعلى رأسهم الأب الروحي سالم الهندي".

ألبوم إليسا الجديد يتضمن 18 أغنية منوّعة، منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية مفاجأة باللغة الفرنسية هي إعادة لأغنية النجمة الراحلة داليدا Mourir sur scène التي سبق أن أدتها على مسرح الأولمبيا الشهير في باريس ولاقت ترحيبا من الجمهور، ما شجع اليسا على إعادة تسجيلها.
إليسا تنفصل عن «روتانا» رسميًا
إليسا تنفصل عن «روتانا» رسميًا

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