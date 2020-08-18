رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

باحثون: ذوبان الجليد في المحيط الشمالي يحدث أسرع مما كان متوقعا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 06:01 م
ذوبان الجليد في المحيط
ذوبان الجليد في المحيط الشمالي
طباعة
حذّر باحثون من جامعة كوبنهاغن، الثلاثاء، من أن ذوبان الجليد في المحيط المتجمد الشمالي يحصل أسرع مما كانت النمذجات الحالية تتوقعه.

ونقل بيان للجامعة عن أستاذ علم المناخ ينس هيسلبييرج كريتنسن، قوله "تحليلاتنا للظروف في المحيط المتجمد الشمالي تظهر بوضوح أننا قللنا من شأن معدلات ارتفاع حرارة الجو الأقرب إلى مستوى البحر"، مشيرًا إلى ارتفاع الحرارة على هذا المستوى أكثر من المتوقع، "أدى في نهاية المطاف إلى إذابة الجليد أسرع مما كنا نتوقع".

ولاحظ الباحثون في الدراسة التي نشرت نهاية يوليو الفائت في مجلة "نيتشر" أن الارتفاع الاستثنائي للحرارة المسجّل راهنًا في منطقة القطب الشمالي، لا سابق له باستثناء ارتفاع مماثل خلال العصر الجليدي الأخير، ففي هذه الحقبة ارتفعت الحرارة على الغطاء الجليدي في جرينلاند مرات عدة بين عشر درجات و12 درجة على مدى 40 إلى 100 سنة.

وكان العلماء يبنون تقديراتهم إلى اليوم على ارتفاع مستقر وبطيء لدرجات الحرارة في المنطقة القطبية الشمالية، لكنّ الدراسة االجديدة أظهرت أن وتيرة الارتفاع أقوى وأسرع.

ونبّه كريتنسن إلى أن "التغيّرات تحصل خلال أشهر الصيف بسرعة، تجعل الجليد قابلًا للذوبان أسرع مما توقعت كل النماذج المناخية"، وكانت دراسة سابقة صادرة عن جامعة لينكولن البريطانية اشارت إلى أن ذوبان الجليد سيساهم بارتفاع مستوى البحار ب10 إلى 12 سنتمترا بحلول 2100.

ورأى علماء آخرون أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند بلغ نقطة اللاعودة مشددين على أنه سيستمر بالتقلص "حتى لو توقف الاحترار المناخي اليوم" لأن تساقط الثلوج لم يعد يعوض خسارة الجليد.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالي»: «95% ميدخلش صيدلة السنادي»

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إعلان نتيجة «انتخابات الشيوخ» من ماسبيرو غدًا

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

خاص.. بولونيا الإيطالى يكشف حقيقة اهتمامه بضم رمضان صبحي

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

باحثون: ذوبان الجليد في المحيط الشمالي يحدث أسرع مما كان متوقعا

السعودية تسمح للمعلمين الأجانب بتقديم الدروس عن بُعد من بلدانهم بسبب كورونا

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

محمد الصاوى: الشباب الأكثر تفاعلًا فى ملتقى «الساقية» للكتاب

في ذكري ميلاده.. ماذا قال أنيس منصور عن زوجات الأدباء؟

فرقة شادي مؤنس تحيي أحدث حفلاتها بقصر «المانسترلي».. الأحد

أفكار إبداعية خلاقة لشباب «الثانوية» بالمنيا