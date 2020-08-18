«غرفة السياحة» تحذر من استقبال السائحين بمطار القاهرة

أعلنت غرفة شركات السياحة أنه غير مسموح باستقبال سائحين بمطار القاهرة الدولي وغير مصرح بتنفيذ أي برامج سياحية بالقاهرة في الوقت الراهن، مؤكدة أن المناطق المسموح فيها باستقبال سائحين هي محافظات جنوب سيناء، البحر الأحَمر، مرسى مطروح من خلال مطارات شرم الشيخ، طابا، الغردقة، مرسى علم، ومرسى مطروح.أضافت الغرفة في منشور حصل «الدستور» على نسخة منه أن هناك مشاورات تجرى بين الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وأحمد الوصيف، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وماجد فوزي، رئيس مجلس إدارة غرفة الفنادق، لمناقشة استئناف وعودة حركة السياحة الثقافية.ولفتت إلى أنه يتم عقد عدة اجتماعات لدراسة ووضع الأسس والضوابط والإجراءات الواجب اتباعها لعودة السياحة الثقافية لكل من الأقصر وأسوان لتحديد موعد استقبال السياح بهاتين المحافظتين في القريب العاجل.