طلب التحريات في ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالقطامية

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تحريات رجال مباحث التموين، في واقعة ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 4 أطنان سلع غذائية "لحوم مفرومة" بنطاق قسم شرطة القطامية، للوقوف على ملابسات الواقعة.وبدأت أحداث الواقعة عندما تمكنت حملة تموينية، من ضبط صاحب ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته 4 أطنان دواجن مُجمدة فاسدة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.