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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة البيئة: قانون المخلفات يعالج مشكلة انتشار القمامة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:33 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الشكر لمجلس النواب، لمناقشة قانون المخلفات، والذى يعالج مشكلة انتشار القمامة والمخلفات الصلبة.

وأكدت الوزيرة، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا، أن أهمية القانون ليس لأنه لم يتم مناقشته على مدار 5 سنوات سوى الآن، أو لأنه يعالج مشكلة القمامة فقط، ولكن لأن هناك أنواع مختلفة من المخلفات سيساهم القانون فى مواجهتها.

وأضافت أن القانون، لن يكون قويا ومحققا لأهدافه إلا بتحديد الأدوار، والمسئوليات، مؤكدة أن القانون يعمل علي خلق فرص للاستثمار في الصناعة والتخطيط والمالية.

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