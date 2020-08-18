«الحريري»: لم أساوم بدم أبي أو ضحايا مرفأ بيروت

علّق ‏سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، على قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده رفيق الحريري في عام 2005، في انفجار هز بيروت وراح ضحيته 21 آخرون، قائلًا: "نقبل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونريد القصاص العادل".وأضاف: "العدالة بحق قتلة الحريري سيتم تنفيذها، فزمن ارتكاب الجرائم السياسية بدون ثمن انتهى"، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.وعن ضحايا تفجير مرفأ بيروت، أكد الحريري على أنه لا تنازل عن حق ضحايا تفجير مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أنه لا يساوم على دم الحريري أو دم ضحايا لبنان.وتابع سعد الحريري، المحكمة أدانت اليوم سليم عياش، ومصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدانة أحدهم.