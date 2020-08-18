رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الحريري»: لم أساوم بدم أبي أو ضحايا مرفأ بيروت

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:29 م
سعد الحريري
سعد الحريري
أبوزيد على
طباعة
علّق ‏سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، على قرارات المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده رفيق الحريري في عام 2005، في انفجار هز بيروت وراح ضحيته 21 آخرون، قائلًا: "نقبل حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونريد القصاص العادل".

وأضاف: "العدالة بحق قتلة الحريري سيتم تنفيذها، فزمن ارتكاب الجرائم السياسية بدون ثمن انتهى"، وفقًا لما أوردته فضائية العربية.

وعن ضحايا تفجير مرفأ بيروت، أكد الحريري على أنه لا تنازل عن حق ضحايا تفجير مرفأ بيروت، مشيرًا إلى أنه لا يساوم على دم الحريري أو دم ضحايا لبنان.

وتابع سعد الحريري، المحكمة أدانت اليوم سليم عياش، ومصداقية المحكمة جاءت من تبرئة 3 متهمين وإدانة أحدهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«قطاع الأعمال»: خطة بـ1.7 مليار جنيه لتطوير إنتاج «القابضة للأدوية»

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

المؤبد لـ8 بينهم نائب «مرشد الإخوان» فى «خلية الشراينة»

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

المؤبد لـ8 بينهم نائب «مرشد الإخوان» فى «خلية الشراينة»

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

فرقة شادي مؤنس تحيي أحدث حفلاتها بقصر «المانسترلي».. الأحد

أفكار إبداعية خلاقة لشباب «الثانوية» بالمنيا

محمد الصاوي: الشباب الأكثر تفاعلا في ملتقى «الساقية» للكتاب

الأوبرا تعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية بدورته 29