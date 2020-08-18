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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ملتزمون بالاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية ولا تأثير على المعاملات الواردة بالاتفاقيات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية

«المالية»: لا مساس بأى معاملات خاصة واردة فى الاتفاقيات مع الدول

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:38 م
محمد معيط
محمد معيط
راندا التوني
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، مشددًا على أنه لا مساس بأى إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى هذه الاتفاقيات.

وأوضح الوزير - في بيان اليوم الثلاثاء - أن مشروع قانون إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل الذى وافقت عليه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لن يؤثر على الإعفاءات المقررة فى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية.

وأضاف أن مشروع القانون نص فى مادته الأولى على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات المبرمة مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، ومن ثم عدم المساس بأى إعفاءات أو معاملات خاصة واردة فى هذه الاتفاقيات.

ولفت إلى أن مشروع القانون ينص على إلغاء أى إعفاءات سواءً للعوائد أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الاستثمار أو التعامل فى السندات والأذون أينما وردت فى أى قانون من قوانين الدولة بحيث تكون جميع الجهات المقيمة فى مصر من الشركات أو الهيئات أو الجهات الحكومية خاضعة لضريبة الدخل على العوائد والأرباح الرأسمالية المحققة من السندات والأذون.

وأوضح أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب انتهت إلى تعديل نسبة إعفاء عوائد أذون الخزانة والسندات التى تستثمر فيها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أموالها من 50 إلى 65 % من قيمة الضريبة على الدخل، بدلًا من الإعفاء الكامل كما هو قائم الآن.

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