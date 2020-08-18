مجدي شطه يدخل عالم التمثيل بـ «11 شارع النخيل»

صور مطرب المهرجانات مجدي شطه، عددا من المشاهد ضمن أحداث المسلسل الجديد "11 شارع النخيل"، وذلك بعدة مواقع داخلية بمنطقة 6 أكتوبر.وعلمت "الدستور"، أن "شطه" يشارك في أحد مشاهد العمل، حيث يقدم فقرة غنائية بداخل إحدى الملاهي الليلية، وذلك على هامش إحدى حلقات المسلسل.والمسلسل عمل اجتماعي كوميدي يتطرق إلى حكاية سكان عقار، في زمن تفشي فيروس كورونا المستجد في إطار كوميدي وكيف يواجهون الفيروس، وهو من بطولة إيمي إسلام، دينا عبدالله نجمة ستار أكاديمي، أسامة عبدالله، أحمد بسيم، لميس البشوتي، أحمد سمير عامر، بوسي إسلام، عبير منير، نانيتا اللبنانية، يسرا المسعودي، وإخراج أيمن خطاب وتأليف نهاد وحيد.وكان الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، قد أصدر قرارا بمنع مطربى المهرجانات من الغناء، اعتراضا على الكلمات التي يتسابقون على غنائها بعدما رأي أن أصواتهم لا تصلح للغناء، وكان من ضمنهم مجدي شطه.