مصر أول دولة عربية تفوز بمسابقة الأمم المتحدة للفضاء الخارجى

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجي أعلن عن اختيار الكاميرا الفضائية مصرية الصنع لوضعها على محطة الفضاء الدولية، بعد الفوز من خلال مسابقة تقدمت لها وكالة الفضاء المصرية بالاشتراك مع اوغندا وكينيا ضمن ٢٥ جهة فضائية عالمية في ٣١ إبريل الماضي وتمكنت الوكالة من الفوز بها.وتابع "القوصي" في تصريحات خاصة للدستور قائلًا: "سيتم وضع الكاميرا علي محطة الفضاء الدولية لمدة عام بدون مقابل لتلتقط صور عالية الدقة تستخدم لمراقبة التغيرات المناخية لدول شرق إفريقيا، وبذلك تكون مصر أولى الدول العربية التي فازت بهذه المسابقة".جدير بالذكر أن مصر هي أول دولة عربية يكون لها مشاركة في محطة الفضاء الدولية بجانب أمريكا وروسيا واليابان وكندا ووكالة الفضاء الأوروبية وهي جهات مالكة للمحطة والقائمة على تشغيلها.