بلومبرج: تركيا أصبحت في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تركيا أصبحت في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوروبي، بعد إرسالها سفن جديدة للبحث عن الطاقة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.وتابعت أن الخلافات في البداية كانت مقتصرة على اليونان ثم دخلت فرنسا على خط الأزمة، والآن بعد إرسال السفن الجديدة، أشعلت تركيا غضب الاتحاد الأوروبي بالكامل الذي هدد من قبل بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على أنقرة.وعززت فرنسا مؤقتًا وجودها العسكري في المنطقة لدرء خطوات تركيا.