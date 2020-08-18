وزير الصحة اليوناني: نأمل في أن تتسلم بلادنا لقاح كورونا في ديسمبر

أعرب وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس، عن أمله في أن تتسلم بلاده الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بحلول ديسمبر القادم، بسبب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة (أسترازينيكا) للأدوية.وأضاف كيكيلياس - في تصريحات نقلتها قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم الثلاثاء-: "إذا سارت الأمور على نحو جيد ستتسلم اليونان حصتها المخطط لها على 7 شحنات... وسنبدأ في ديسمبر بـ700 ألف جرعة"، موضحًا أن التسليمات ستمتد من ديسمبر وتستمر حتى يونيو 2021.وأعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة الماضية، أنها توصلت إلى اتفاق مع مجموعة (أسترازينيكا) للأدوية وسيسمح الاتفاق للاتحاد الأوروبي بحيازة اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا، ومنحه إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط أو إعادة توجيهه إلى دول أوروبية أخرى.وأوضحت المفوضية أنه بمجرد أن يُثبت اللقاح أمانه وفاعليته، ستقوم بشراء 300 مليون جرعة منه، بالإضافة إلى إمكانية شراء 100 مليون جرعة إضافية.يشار إلى أن معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في اليونان منخفض نسبيًا بالمقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلا أن انتشاره زاد بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.وسجلت اليونان أكثر من 7 آلاف و200 إصابة بالفيروس من بينها 2800 إصابة في أغسطس الجاري وحده، بينما توفي 230 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس.. وأوضحت السلطات اليونانية أن الزيادة في عدد الإصابات برجع لعدم الالتزام بقواعد التباعد في المطاعم والحانات والتجمعات العامة.