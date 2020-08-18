ياسمين رئيس تقضي عطلة الصيف على مركب (فيديو)

وتنتظر ياسمين انتهاء زوجها المخرج هادي الباجوري من تصوير فيلم "قمر 14" وذلك لبدء تصوير أحداث فيلمهما "جارة القمر"، وحدد الباجوري مطلع شهر سبتمبر لانطلاق التصوير ويشارك في البطولة كريم فهمي وأحمد مالك وسوسن بدر وبيومي فؤاد، ومن تأليف محمود زهران.







شاركت الفنانة ياسمين رئيس متابعيها، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو جديدا لها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت ياسمين رئيس في الفيديو على متن مركب أثناء عطلتها الصيفية، وتفاعل معها الآلاف من متابعيها.وتشارك ياسمين في فيلم "الحارث" الذي ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة عمرو ‏عبدالجليل، وأسماء جلال، وأسماء أبواليزيد، ‏إخراج محمد نادر.