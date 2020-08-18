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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«السلع التموينية» تتعاقد على 11 ألف طن زيت عباد خام مستورد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:19 م
السلع التموينية
السلع التموينية
نرمين محمود الدهان
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن تعاقدها على كمية ١١ ألف طن زيت عباد خام مستورد فترة وصول من ٢٥ أكتوبر إلى ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٠.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية ومنها زيوت الطعام.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستقوم بالبت في مناقصة شراء الزيت المستورد، بحد أدنى 30 ألف طن زيت صويا، و10 آلاف طن زيت عباد، في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وأوضحت الهيئة، أن الوصول سيكون خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 20 نوفمبر 2020.

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