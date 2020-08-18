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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نصف مليار جنيه لمد خدمة الصرف الصحى بقرى أسيوط

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:28 م
الصرف الصحي
الصرف الصحي
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إدراج مشروع توصيل خدمة الصرف الصحي لسكان القرى الأكثر فقرًا بمحافظة أسيوط، بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منها 200 مليون جنيه لقرية البصرة، و115 مليون جنيه لقرية أولاد إبراهيم.

وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن حجم المخصصات التي رصدتها الحكومة لتنفيذ المشروع بالقرية خلال العام المالي الماضي 2019-2020 بلغت 13 مليون جنيه، أنفق منها 9.9 مليون جنيه، بمعدل إنفاق مالي سنوي قدره 76%.

وأشارت الوزارة، إلى أن حجم المخصصات التي رصدت لمشروع إنشاء صرف صحي بأولاد إبراهيم بلغ خلال العام المالي الماضي 2019-2020 بلغ 15 مليون جنيه، منها 11.8 مليون جنيه أنفقت حتى ديسمبر الماضى بمعدل إنفاق مالي سنوي 79%.

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