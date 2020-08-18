نصف مليار جنيه لمد خدمة الصرف الصحى بقرى أسيوط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إدراج مشروع توصيل خدمة الصرف الصحي لسكان القرى الأكثر فقرًا بمحافظة أسيوط، بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منها 200 مليون جنيه لقرية البصرة، و115 مليون جنيه لقرية أولاد إبراهيم.وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن حجم المخصصات التي رصدتها الحكومة لتنفيذ المشروع بالقرية خلال العام المالي الماضي 2019-2020 بلغت 13 مليون جنيه، أنفق منها 9.9 مليون جنيه، بمعدل إنفاق مالي سنوي قدره 76%.وأشارت الوزارة، إلى أن حجم المخصصات التي رصدت لمشروع إنشاء صرف صحي بأولاد إبراهيم بلغ خلال العام المالي الماضي 2019-2020 بلغ 15 مليون جنيه، منها 11.8 مليون جنيه أنفقت حتى ديسمبر الماضى بمعدل إنفاق مالي سنوي 79%.