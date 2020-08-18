النمسا تحذر من السفر إلى مايوركا وجزر البليار الإسبانية

حذرت النمسا من السفر لجزيرة بالما دى ماريوركا الإسبانية، بسبب تنامي الإصابات بوتيرة سريعة فيها بفيروس كورونا المستجد.وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أنه بعد التحذير من السفر إلى أسبانيا سيحتاج المصطافون العائدون من جزر البليار كلها في المستقبل، إلى الحصول على اختبار كورونا سلبي وذلك حتى إشعار آخر.وأضاف "شالينبرج" أنه تم إلغاء الاستثناء الذي كان قد تم منحه إلى جزر البليار بما في ذلك إيبيزا ومايوركا، من تحذير السفر المطبق على إسبانيا منذ أول أغسطس الجاري، مضيفا أن الوضع يخضع للمراقبة عن كثب موضحا أن جزر البليار وخاصة مايوركا تواجه حاليًا علامة استفهام كبيرة بعد تفاقم الإصابات بها.وعلى صعيد متصل أكد وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير، أن هناك زيادة قوية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد مجددا في كل دول أوروبا، مشيرا إلى تسجيل النمسا 295 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.وأضاف "انشوبير" في تصريحات له، اليوم، أنه من المهم الإشارة إلى العدد الكبير جدًا من الاختبارات التي تجرى يوميا في النمسا والتي بلغت 13821 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الاختبارات ركزت بالأساس على العائدين من كرواتيا بعد العطلات الصيفية.ولفت الوزير إلى تسجيل السلطات الصحية زيادة هائلة في الإصابات بين العائدين من كرواتيا في الأسابيع الثلاثة الماضية بينما كانت الإصابات أقل بكثير قبل تلك الفترة، منوها إلى أن الإصابات الجديدة تركزت بين الشباب في المرحلة العمرية بين 30 و35 عاما، بسبب الحفلات الصيفية والتراخي في تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.