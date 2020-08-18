رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تحذر من السفر إلى مايوركا وجزر البليار الإسبانية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:16 م
النمسا
النمسا
أ ش أ
طباعة
حذرت النمسا من السفر لجزيرة بالما دى ماريوركا الإسبانية، بسبب تنامي الإصابات بوتيرة سريعة فيها بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أنه بعد التحذير من السفر إلى أسبانيا سيحتاج المصطافون العائدون من جزر البليار كلها في المستقبل، إلى الحصول على اختبار كورونا سلبي وذلك حتى إشعار آخر.

وأضاف "شالينبرج" أنه تم إلغاء الاستثناء الذي كان قد تم منحه إلى جزر البليار بما في ذلك إيبيزا ومايوركا، من تحذير السفر المطبق على إسبانيا منذ أول أغسطس الجاري، مضيفا أن الوضع يخضع للمراقبة عن كثب موضحا أن جزر البليار وخاصة مايوركا تواجه حاليًا علامة استفهام كبيرة بعد تفاقم الإصابات بها.

وعلى صعيد متصل أكد وزير الصحة النمساوي ردولف انشوبير، أن هناك زيادة قوية في الإصابات بفيروس كورونا المستجد مجددا في كل دول أوروبا، مشيرا إلى تسجيل النمسا 295 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وأضاف "انشوبير" في تصريحات له، اليوم، أنه من المهم الإشارة إلى العدد الكبير جدًا من الاختبارات التي تجرى يوميا في النمسا والتي بلغت 13821 خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن الاختبارات ركزت بالأساس على العائدين من كرواتيا بعد العطلات الصيفية.

ولفت الوزير إلى تسجيل السلطات الصحية زيادة هائلة في الإصابات بين العائدين من كرواتيا في الأسابيع الثلاثة الماضية بينما كانت الإصابات أقل بكثير قبل تلك الفترة، منوها إلى أن الإصابات الجديدة تركزت بين الشباب في المرحلة العمرية بين 30 و35 عاما، بسبب الحفلات الصيفية والتراخي في تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التموين» تبدأ تطبيق تعديل تكلفة ووزن رغيف الخبز

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

بالقوائم والفردى.. خريطة مقاعد مجلس النواب في محافظات مصر

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

المؤبد لـ8 بينهم نائب «مرشد الإخوان» فى «خلية الشراينة»

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

فرقة شادي مؤنس تحيي أحدث حفلاتها بقصر «المانسترلي».. الأحد

أفكار إبداعية خلاقة لشباب «الثانوية» بالمنيا

محمد الصاوي: الشباب الأكثر تفاعلا في ملتقى «الساقية» للكتاب

الأوبرا تعلن المحاور البحثية لمؤتمر الموسيقى العربية بدورته 29