سحب سفينة حاويات«شحطت» بقناة السويس ببورسعيد

نجحت قاطرات هيئة قناة السويس في تعويم سفينة حاويات صغيرة، شحطت بالمجري الملاحي لقناة السويس أمام مرفق المعديات ببورفؤاد.و كانت السفينة التي تحمل جنسية سنغافورة قادمة من البحر المتوسط في طريقها إلى محطة حاويات غرب بورسعيد، قد شحطت بالمجري الملاحي، وعلي الفور قامت سلطات الميناء بتحريك القاطرات لسحب السفينة التي استكملت رحلتها ولم تحدث أي تلفيات أو خسائر بها.