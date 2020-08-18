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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سحب سفينة حاويات«شحطت» بقناة السويس ببورسعيد

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:11 م
سفينة حاويات
سفينة حاويات
بورسعيد:شيماء رشاد
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نجحت قاطرات هيئة قناة السويس في تعويم سفينة حاويات صغيرة، شحطت بالمجري الملاحي لقناة السويس أمام مرفق المعديات ببورفؤاد.

و كانت السفينة التي تحمل جنسية سنغافورة قادمة من البحر المتوسط في طريقها إلى محطة حاويات غرب بورسعيد، قد شحطت بالمجري الملاحي، وعلي الفور قامت سلطات الميناء بتحريك القاطرات لسحب السفينة التي استكملت رحلتها ولم تحدث أي تلفيات أو خسائر بها.

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