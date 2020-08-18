محمد السبكي يستعد لبدء تصوير «ثانية واحدة» مع أكرم فريد

يستعد المنتج محمد السبكي لتصوير الفيلم السينمائي الجديد "ثانية واحدة" والذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم، وبدأ جلسات العمل مع المخرج أكرم فريد لوضع الخطوط النهائية للتصوير خلال الأيام المقبلة.وتعاقد "السبكي" مع جميع صناع الفيلم بشكل كامل ويشارك في بطولته كل من الفنان محمود حميدة والفنان مصطفى خاطر والفنانة ويزو والفنانة سوسن بدر وعلا رشدي وأوس أوس وصميدة وغيرهم.وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، ويتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، ويشارك عدد كبير من ضيوف الشرف في العمل.