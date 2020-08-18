بسبب عقب سيجارة.. السيطرة على حريق بسكة حديد كفرالزيات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق شب في أحد الأكشاك الخشبية بجوار مخزن ورش سكة حديد كفرالزيات، قبل امتداده لأماكن اخرى.تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات، بورود بلاغ بحريق في مخزن ورش سكة حديد كفرالزيات.وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق في الهيش وأحد الأكشاك الخشبية بجوار مخزن ورش السكة الحديد نتيجة عقب سيجارة، وتمت السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر بشرية.