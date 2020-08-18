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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بسبب عقب سيجارة.. السيطرة على حريق بسكة حديد كفرالزيات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:33 م
حريق بسكة حديد كفر
حريق بسكة حديد كفر الزيات
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق شب في أحد الأكشاك الخشبية بجوار مخزن ورش سكة حديد كفرالزيات، قبل امتداده لأماكن اخرى.

 تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات، بورود بلاغ بحريق في مخزن ورش سكة حديد كفرالزيات.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق في الهيش وأحد الأكشاك الخشبية بجوار مخزن ورش السكة الحديد نتيجة عقب سيجارة، وتمت السيطرة على الحريق، دون إصابات أو خسائر بشرية.

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